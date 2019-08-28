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Yeni Malatyaspor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç'ı kadrosuna kattı.

28.08.2019 18:52 Yeni Malatyaspor'da transfer
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç'ı kadrosuna kattı.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, yeni transferleri Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Hocamızın, teknik heyetimizin raporları doğrultusunda transfer komitesi arayış içerisine girdi. Aytaç'ın kulübümüze üst seviyede katkısı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sol bek Sakıb Aytaç da Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de yol kat eden bir takım olduğuna değinerek, "Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Burada güzel bir aile ortamı olduğunu gördüm. Bin an önce antrenmana çıkarak takım için elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.
Kayserispor'da geçen sezonun başında sakatlık geçirdiğini ve kendisi için şansız bir dönem olduğunu anlatan Aytaç, Yeni Malatyaspor'da güzel bir sezon geçireceğine inandığını kaydetti.

Yeni Malatyaspor, Selim, Spor

Kaynak: AA

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