27.06.2019 18:28
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Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor , iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.
Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor , Spor

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