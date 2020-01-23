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Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor Nice'den transfer ettiği merkez orta saha Remi Walter'den sonra savunmaya ve forvete de takviye yapmaya hazırlanıyor.

23.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:02Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor Nice'den transfer ettiği merkez orta saha Remi Walter'den sonra savunmaya ve forvete de takviye yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik heyetin kim olacağı sorusunun cevap beklediği Yeni Malatyaspor'da ara transfer döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesinin Remi Wolter hamlesi sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürürken, savunma ve forvete de transfer yapılacağı açıklandı.

İki bölgeye de yabancı oyuncu almayı planlayan Malatya ekibinin görüşme halinde olduğu isimlerle anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Yeni Malatyaspor'un bu 2 transferi gerçekleştirmesi halinde kadrosundan 1 isimle de yollarını ayıracağı belirtildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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