Yeni Malatyaspor'da umutlar yeşerdi
Yeni Malatyaspor'da teknik adamlığa Hikmet Karaman'ın getirilmesinin çıkılan ilk maçtan puan alınması camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti.
09.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:39
Yeni Malatyaspor'da teknik adamlığa Hikmet Karaman'ın getirilmesinin çıkılan ilk maçtan puan alınması camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti.
Süper Lig'deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısındaki ilk puanını aldı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş'in yerine Hikmet Karaman'ı getiren Malatya temsilcisi, uzun süre 10 kişi oynadığı Konyaspor karşısında aldığı 1 puanla camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti. Çarşamba günü erteleme maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sürpriz yapmak istiyor. Konyaspor maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
Sarı kırmızılılarda Issam Chebake, Teenage Hadebe ve Mustafa Akbaş kart cezalısı oldukları için Karım Hafez, Remi Wolter, Youssouf Ndayishimiye ve Vidar Kjartansson oynama izinleri olmadıkları için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. - MALATYA
Süper Lig'deki üçüncü senesinde en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısındaki ilk puanını aldı. Ligdeki kötü süreci atlamak için teknik adam değişikliğine giden ve Kemal Özdeş'in yerine Hikmet Karaman'ı getiren Malatya temsilcisi, uzun süre 10 kişi oynadığı Konyaspor karşısında aldığı 1 puanla camiada kaybolan umutları yeniden yeşertti. Çarşamba günü erteleme maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sürpriz yapmak istiyor. Konyaspor maçının ardından ara vermeden Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Malatya ekibinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
Sarı kırmızılılarda Issam Chebake, Teenage Hadebe ve Mustafa Akbaş kart cezalısı oldukları için Karım Hafez, Remi Wolter, Youssouf Ndayishimiye ve Vidar Kjartansson oynama izinleri olmadıkları için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. - MALATYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yeni Malatyaspor'da umutlar yeşerdi
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Konyaspor, Malatya, Spor
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