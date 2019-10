Yeni Malatyaspor'da yüzler gülüyor

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçti.Süper Lig'e sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, ligin ikinci haftasında Trabzonspor'a 2-1, üçüncü hafta ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenildi.Dördüncü haftada deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yenen Yeni Malatyaspor, 5. hafta iç sahada Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Altıncı haftada deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 yenilen sarı-siyahlılar, son iki maçta, iç sahada Yukatel Denizlispor'u 5-1, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yendi.Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 13 puan topladı ve averajla 5. sırada yer aldı.En çok gol atan iki takımdan biriMalatya ekibi bu sezon attığı 18 golle ligde lider Aytemiz Alanyaspor ile en çok gol atan takım konumunda bulunuyor.Yeni Malatyaspor'u 17 golle Trabzonspor, on dörder golle Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, on üçer golle Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü izledi.Sarı-siyahlılar, son 3 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de en skorer dönemini de yaşıyor. Takım, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunun ilk 8 haftasında 14, 2018-2019'da ise 11 gol atmıştı.Adil Gevrek: "Gol atmanın ötesinde puan almak önemli"Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 8. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ilk dakikasında rakibin 10 kişi kalması ve ardından golü bulmalarının kendileri için avantaj olduğunu belirten Gevrek, "Karşılaşmanın ilk dakikasında rakibin 10 kişi kalmasının şaşkınlığını yaşadık. Hatta ilk yarı biraz sahamızda oynadık, Konya üzerimize geldi ama ikinci yarı oyunu tamamen kontrolümüze aldık. Zor bir deplasman olacağın biliyorduk ama biz de iyi hazırlandık. Deplasmandan galibiyetle ayrılmak güzel." diye konuştu.Gevrek, ligde fikstür olarak zorlu bir sürece girdiklerini aktararak, "Bu hafta sahamızda oynayacağımız İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Kasımpaşa ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşacağız. Zor bir sürece giriyoruz. Sakat futbolcularımın iyileşmesi bizi sevindiriyor. Onlarla daha iyi bir takım olacağız. Son iki haftadır kazanıyoruz, galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İyi bir takıma sahip olduklarını dile getiren Gevrek, şunları kaydetti:"Bazen ligde istenilmeyen sonuçlar alınabiliyor. Ligde bütün takımlar birbirini yenecek durumda. O gün karşılaşmada kim iyiyse kazanıyor. Ligin henüz çeyreğindeyiz. Bundan sonra takımlar oturuyor. Biz de bu takımlardan biriyiz. Şu an ligde en çok gol atan iki takımdan biriyiz. İyi bir yoldayız. Güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz. Takım olarak hücum futbolu oynuyoruz. Hocamız Sergen Yalçın da takımı atak oynatıyor. Takımın önde çok iyi olması, gol atması ve her zaman baskılı oynaması güzel. Nerede olursa olsun kendi oyunumuzu oynuyoruz. Gol atma konusunda çok şükür sıkıntımız yok. Ancak tabii ki gol atmanın ötesinde puan almak önemli."