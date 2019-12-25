Yeni Malatyaspor'dan 14 yaş altı milli takım seçmelerine 11 futbolcu

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.



Yeni Malatyaspor Kulübü 14 yaş altı seçmelerine 11 futbolcu vererek bölgede en fazla futbolcuyla katılım sağlayan kulüp oldu.



Yeni Malatya Stadyumu'nda Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak seçme maçı ile devam edecek 14 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene TFF'nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor.



Yeni Malatyaspor Kulübü adına seçmelere katılacak futbolcuların isimleri şöyle:



"Hakan Aslan, Yağız Taş, Eymen Avcı, Muhammet Göktürk Gök, İbrahim Usta, Mustafa Buğra Ersoy, Enes Nas, Osman Katipoğlu, Cevdet Deniz Aktaş, Mehmet Güneş, Murat Şahin Güler. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor. Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon 29 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. - MALATYA

Kaynak: İHA