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Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi

Yeni Malatyaspor, tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan yerli otomobilden kulübün kullanması için 15 tane sipariş verileceğini açıkladı.

29.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:30 Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi
Yeni Malatyaspor, tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan yerli otomobilden kulübün kullanması için 15 tane sipariş verileceğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yerli otomobil atağı geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

"Bu mesele milli bir mesele"

Konuyla ilgili bilgi veren Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Ülkemiz adına bu büyük önem taşıyan yerli otomobil hamlesine biz de kulüp olarak katkı sunmak istedik. Bu mesele milli bir mesele ve herkesin olaya bu pencereden bakması lazım. Kulüp olarak bu milli seferberliğe katkı sunmak için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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