Yeni Malatyaspor'dan Arapgirspor'a Moral Desteği

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:46



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:46

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele eden Arapgirspor'un 2018-2019 futbol sezonu açılışına katılarak moral desteği verdi.Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi ekiplerinden Arapgirspor, sezon açılışını Arapgir İlçe Stadı'nda İstanbul Arapgir Gençlikspor ile oynadığı hazırlık maçıyla yaptı.Arapgirspor'un sezon açılışına Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek de konuk oldu.Gevrek, 2-2 eşitlikle sona eren maç sonrası yaptığı değerlendirmede, Arapgirspor'un sezon açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sezonda Arapgirspor'a yürekten başarılar diliyorum." dedi.Arapgirspor Başkanı Ufuk Subaşı da sezon açılışına katılanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Adil Gevrek'e teşekkür ediyorum, kendisinin başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Adil Başkan 11 yıl sonra bizi Süper Lig'e taşıdı. Bugün Arapgir'imizin sezon açılışı için buradayız. Ben 30 yıldır tribünden takip ediyordum, şimdi başkanım. Önemli olan takımın yanında olmak bence. Yeni sezon kulübümüze hayırlı olsun." diye konuştu.Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'un tüm kentin değeri olduğuna işaret ederek, "Yıllardır kahvede, sokakta, berberde her yerde Yeni Malatyaspor konuşuluyor. Adil Gevrek ve ekibinin bu sinerjiyi oluşturması bizim için kıymetli bir değerdir. Başarılarının daim olmasını ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.