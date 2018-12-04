Yeni Malatyaspor'dan Başkan Polat'a Ziyaret

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor
'un kulüp başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Polat, Gevrek ve beraberindeki heyeti, makamında ağırlayarak bir süre görüştü.
Polat, Malatyaspor'un ortak değerleri olduğunu belirterek, "Süper Lig'e çıktığı günden beri çok başarılı mücadele ediyor. Bu başarının elde edilmesi için emeği geçen başkanıma, yönetim kuruluna, teknik heyete, sporculara ve takımımızı hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımız hepimizin ortak emeği. Malatya, Malatyaspor etrafında kenetlenerek takımına sahip çıkıyor. Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece başarı ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.
Gevrek ise Polat'ın Yeşilyurt
ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde Yeni Malatyaspor'a verdiği destek için teşekkür ederek, "Evkur Yeni Malatyaspor'un bugünlere gelmesinde başkanımızın büyük destekleri oldu. Evkur Yeni Malatyaspor'u, taraftarıyla, iş adamıyla, siyasetçisiyle beraber bir yerlere getirdik. Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de olup üst sıralarda yer almasıyla şehrimizin marka değeridir." değerlendirmesinde bulundu.
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04 Aralık 2018 Salı 17:24