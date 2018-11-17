Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor
, "Enflasyonla Topyekun Mücadele" çağrısına destek verecek.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Hazine ve Maliye
Bakanlığının "Enflasyonla Topyekun Mücadele" çağrısına, Evkur Yeni Malatyaspor'un forma fiyatında indirime giderek destek olacağı belirtildi.
Duyuruda, "Formasız taraftarımız kalmasın diyerek, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kampanyasına biz de destek oluyoruz. 31 Aralık
2018'e kadar geçerli olacak indirimle formanı al, takımına sahip çık." ifadelerine yer verildi.
Destek kapsamında Yeni Malatya Store mağazalarında forma fiyatlarının, 140 liradan 110 liraya indirildiği aktarıldı.
Evkur,Yeni Malatyaspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:36