Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması - Spor

Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Fenerbahçe maçındaki sayılmayan golleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mina'nın attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine hiçbir anlam veremedik.

25.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:39Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, maçındaki sayılmayan golleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mina'nın attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine hiçbir anlam veremedik. Pozisyon tertemiz. Hakem Mete Kalkavan o pozisyonda kararsız kaldı ama VAR'a da başvurmadı. Nedense son haftalarda hatalar hep lehimize yapılıyor" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor'da mücadeleyi değerlendiren Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, attıkları golün iptal edilmesine anlam veremediklerini söyledi.

2 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirten Çelikel, "Karşılaşmanın geneline bakıldığında daha net pozisyonu olan taraf biziz. Özellikle ilk yarıda gole çok yaklaştığımız anlar var. Mina'nın attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine hiçbir anlam veremedik. Pozisyon tertemiz. Hakem Mete Kalkavan o pozisyonda kararsız kaldı ama VAR'a da başvurmadı. Nedense son haftalarda hatalar hep lehimize yapılıyor. İlginçtir Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu için VAR'a gitti hakem. Maç genelinde de takdir haklarını hep onlardan yana kullandı. Lütfen birisi çıksın bana o golün neden iptal edildiğini açılmasın" ifadelerini kullandı.

"Ligde iyi işler yaparak yolumuza devam edeceğiz"

Çelikel, ilk 5 mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini de dile getirerek, "Ligin son 3 haftasında sahadan beraberliklerle ayrıldık. Bu maçlar kazanabileceğimiz maçlar mıydı, evet kazanabilirdik. Ama geriye takılıp kalacak değiliz. Yeni Malatyaspor iyi bir takım ve ligde iyi işler yaparak yoluna devam edecektir. Taraftarımızın da desteğiyle iyi noktalara gelmek istiyoruz. Henüz bu maratonun zorlukları başlamadı. Puanlar birbirine oldukça yakın. Bu anlamda desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Mete Kalkavan, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:39 Denizli'de 2019 yılında yaklaşık 50 bin kişi yüzme öğrendi
11:39 İ.M. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Oynanan oyun moralimizi bozdu"
11:30 Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kendini buldu
11:27 Forvetler attı Velimeşe kazadı
11:27 Silvan Belediyespor, Çermikspor deplasmanında galip geldi
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:57 Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
10:47 Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:06 Islam Slimani, bu kez takımının yenilgisine sebep oldu
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
25.11.2019 11:45:44