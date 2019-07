Yeni Malatyaspor'dan fikstür değerlendirmesi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Hakkı Çelikel, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, zorlu sezondan başarıyla çıkacaklarını söyledi.Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk maçları sahalarında Medipol Başakşehir ile oynayacaklarını belirtti.İlk maçların zorlu gibi görünse de kendilerinin de ligin önemli takımlarından olduğunu vurgulayan Çelikel, şöyle devam etti:"Süper Lig'de kolay maç yok. Bugün olmazsa iki hafta sonra zaten zorlu denilen takımlara karşı maç yapılıyor. Yeni sezona tüm takımlar ciddi bir şekilde hazırlanıyor ve hepsinin hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz her sezonun üstünde bir performans sergilemek. Bulunduğumuz konuma kolay gelmedik ve burada kalıcı olmak için her zaman yaptığımız gibi ayaklarımız yere sağlam basarak ilerleyeceğiz."Çelikel, fedakar Yeni Malatyaspor taraftarından da her sezon olduğu gibi bu yıl da destek beklediklerini ifade etti.Taraftarların güçlerine güç kattığını aktaran Çelikel, "Taraftarlarımız ve hemşehrilerimiz bizim gücümüze güç katıyor. Gerçekten onların desteğiyle biz birçok zorlu maçtan alnımızın akıyla çıktık. Kar, kış deplasman demeden yanımızda olan taraftarlarımıza inşallah bu sezon da mücadeleci ve hırslı bir Yeni Malatyaspor izleteceğiz." diye konuştu.