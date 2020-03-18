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Yeni Malatyaspor'dan korona virüs önlemleri

Yeni Malatyaspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.

18.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:34
Yeni Malatyaspor'dan korona virüs önlemleri
Yeni Malatyaspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor da tesislerdeki önlemlerini arttırdı. Sarı-kırmızılılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman ve ekipleriyle düzenli olarak A Takım ve altyapı tesislerini dezenfekte ettiriyor. Malatya ekibinin ayrıca kulübe girip çıkanlar konusunda sınırlama getirdiği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

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