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Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor

Süper Lig'in 7. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor bu müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

03.10.2019 12:59Yeni Malatyaspor, Denizlispor müsabakasından galibiyet hedefliyor
Süper Lig'in 7. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor bu müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Son 2 haftadır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu haftaki rakiplerini yenerek çıkışa geçmeleri gerektiği yönünde futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Moral ve motivasyonu üst seviyede olan takımın antrenmanlarına sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre katılamadı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan son antrenmanda sakatlığı geçen Bifouma takımla birlikte çalıştı. Bifouma'nın Denizlispor müsabakasında görev yapabilecek durumda olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ile sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre yarınki Denizlispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Taktik çalışma şeklinde geçen son antrenmanda Sergen Yalçın hata yapan oyunculara uyarılarda bulundu.

Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği Yeni Malatyaspor - Denizlispor müsabakası yarın 20.30'da başlayacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Denizlispor, Spor

Kaynak: İHA

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