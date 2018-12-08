Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'a Konuk Olacak

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:26



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:26

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 14 haftada 23 puan topladı ve haftaya altıncı sırada girdi. Sezon başından bu yana 14 puanı hanesine yazdıran Erzurumspor ise 14. sırada haftayı tamamladı.Kendi evinde Akhisarsporla berabere kalan ve Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenen Yeni Malatyaspor, deplasmandan da galip gelerek konumunu korumak istiyor.Öte yandan Malatya ekibinde kart cezalısı olan Boutaib, Guilherme ile sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia bu karşılaşmada forma giyemeyecek.