Yeni Malatyaspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, tempolu koşunun ardından ısıma hareketleri yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların moralli olduğu gözlemlendi. Daha sonra taktik çalışan futbolcular idman sonunda birbirini alkışladı. Ziraat Türkiye Kupası
'nın 5'inci tur 1'inci maçında Etimesgut
Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Yeni Malatyasporlu futbolcular, Erzurum deplasmanından puan veya puanlarla evlerine döneceklerini dile getirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcular
İdmandan görüntüler
Kalecilerin çalıştırılması
Genel ve detay görüntüler
- Malatya
Evkur,Yeni Malatyaspor
07 Aralık 2018 Cuma 17:25