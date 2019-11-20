Haberler » Güncel » Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor - Haber

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:00Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmalarının ardından taktiksel çift kale maç oynandı. Günü tek idmanla tamamlayan Malatya ekibinde ülkelerinin milli takımlarında bulunan kaleci Fabian Farnolle ile Teenage Hadebe de takımla çalışmaya dahil oldu.
Sakatlıkları düzelen Ghaylen Chaaleli, Moryke Fofana ve Rahman Buğra Çağıran ise antrenman eksiklerini kapatmaları için özel bir program doğrultusunda çalıştılar. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:29 Pegasus, iş dünyasında cinsiyet eşitliği yolunda bir adım daha attı
11:29 Şişli'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
11:29 Aydın çifte cinayette kızını yitiren acılı baba dha'ya konuştu-2
11:25 Bozüyük'te şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu
11:25 Urlalı kadınlara ekonomik hayatta destek
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
10:07 Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
09:59 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular
20.11.2019 11:31:46