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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yle iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:18Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 'yle iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde teknik ve taktik üzerinde duruldu.
Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Moryke Fofana, tedavilerinin ardından takımla çalışmalara katılırken Rahman Buğra Çağıran kondisyoner eşliğinde koşu yaptı.
Sakatlığı nedeniyle 4 hafta takımdan ayrı kalan Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli de çalışmalara başladı. Chaaleli'nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alıp alamayacağı maç gününde netlik kazanacak.
Zimbabve milli takımından henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Lingani Hadebe, sağ bek oyuncusu Issam Chebake antrenmanda yer almadı; Gökhan Töre ise takımdan ayrı salonda çalıştı.
Jahovic'in oğlu Lejs idmana renk kattı
Bu arada sarı-siyahlı takımın Makedon futbolcusu Adis Jahovic, antrenmana oğlu Lejs ile katıldı.
Jahovic, antrenman öncesi oğluyla bir süre futbol oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın da Lejs ile yakından ilgilendi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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