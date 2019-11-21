Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Töre, Guilherme ve Bifouma ile yenmeyi planlıyor - Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Töre, Guilherme ve Bifouma ile yenmeyi planlıyor

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına yaptığı taktik çalışmayla hazırlandı.

21.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:57Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi Töre, Guilherme ve Bifouma ile yenmeyi planlıyor
Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı maçına yaptığı taktik çalışmayla hazırlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yapılan taktik çift kalede Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'ya as takımda şans tanıdı.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla devam etti. Yalçın, çift kale maçta Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'yı as takımda oynatarak bu üçlüye Fenerbahçe maçı için hazır olmaları mesajı verdi. Başarılı teknik adama, maçı sık sık keserek yapılan yanlışları anlatıp, daha dikkatli olunması uyarıda bulundu.

Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Ghaylen Chaaleli ve Moryke Fofana da takımla çalışırken Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:16 Pınar Karşıyaka'nın muhtemel rakipleri!
11:16 Bakan Kasapoğlu: Radikal kararlar almamız gereken bir süreçteyiz
11:16 İsmail Keleş madalyayı 0,1 puanla kaçırdı!
11:16 Mehmet Sepil: Süper Lig kulüpleri olarak kendimizi şanslı görüyoruz.
11:16 A Milli Takım'da primler dağıtıldı
10:38 Mourinho Tottenham'dan yıllık 15 milyon pound kazanacak
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
10:03 Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:40 Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'dan 26 sayı fark yedi
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:30 Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!
23:52 Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:18:00