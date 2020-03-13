Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor
Süper Lig'de kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor.
13.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:33
Süper Lig'de kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor. Malatya ekibi kalan 9 maçının 5'ini sahasında oynayacak.
Ligde kalma mücadelesinde önündeki 9 maç belirleyici olacak olan Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 12 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine bu hafta Kayserispor karşısında son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor. - MALATYA
Ligde kalma mücadelesinde önündeki 9 maç belirleyici olacak olan Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 12 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine bu hafta Kayserispor karşısında son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Spor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Spor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Spor
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti