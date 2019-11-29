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'Yeni Malatyaspor Futbol Köyü Projesi'ne ASYMD'den övgü

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından hayata geçirilen "Futbol Köyü" projesine Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği'nden (ASYMD) övgü geldi.

29.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:30'Yeni Malatyaspor Futbol Köyü Projesi'ne ASYMD'den övgü
Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından hayata geçirilen " Köyü" projesine Anadolu Medyası ve Yazarları Derneği'nden (ASYMD) övgü geldi.

ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, proje için şehrin bütün dinamiklerinin harekete geçmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sunumunu yaptığı ve Özdemir'in de 'benim de hayalimdeki proje' dediği Futbol Köyü projesinin bölgenin kaderini değiştireceğini belirten Çelik, "Yeni Malatyaspor Kulübü'nün hazırladığı proje TFF başkanımızın da büyük beğenisini kazanmıştır. Bu proje sadece Malatya'yı değil, bölgeyi de ilgilendiren önemde bir proje. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayan, altyapıya dönük bir proje özelliği taşıyor. Sayın Adil Gevrek'in son yıllarda Malatya futbolunda yaptığı devrim niteliğindeki başarılı ve çalışmalar göğüsümüzü kabartmakta. Sayın Gevrek bu vizyoner projeyle de adeta adını efsane başkan olarak tarihin altın sayfalarına geçirmiştir. Günü birlik başarıdan, şampiyonluklardan daha elzem bu tür projelerin çoğaltılması temennisindeyiz. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

"Gördüğümüz ve duyduklarımız bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı"

Çelik, projeyle ilgili kulüpten aldıkları bilgiler doğrultusunda Futbol Köyü ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bölge için de büyük önem taşıyan ve içinde antrenman sahalarından, mini stadyum, eğitim Kompleksleri ve sosyal alanlara kadar her şeyin düşünüldüğü Futbol Köyü projesinin ilk aşaması için Yeni Malatya Stadyumu yanındaki alanda çalışmalar sürüyor. Bizler de projenin maketini inceledik ve gerekli bilgileri aldık.

Gördüklerimiz ve duyduklarım bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Malatya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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