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Yeni malatyaspor, galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden BTCTurk Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

18.09.2019 20:11Yeni malatyaspor, galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden BTCTurk Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 yenen Yeni Malatyaspor, ligin 5'inci haftasında sahasında ağırlayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, yönetiminde gerçekleşen idmana hafif sakatlığı bulunan Fofana takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Bifouma'nın tedavisi sürüyor. İdmana katılan futbolcular pas çalışması ile idmanı sürdürdü. Daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşen idmanda ise Galatasaray maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan detaylar
Futbolculardan görüntü
Sergen Yalçın'dan detay
Genel ve detay görüntüler



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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