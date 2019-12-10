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Yeni Malatyaspor galibiyet özlemine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet özlemimize son vermek istiyoruz.

10.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:35Yeni Malatyaspor galibiyet özlemine Beşiktaş maçıyla son vermek istiyor
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları maçıyla ilgili olarak, "Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet özlemimize son vermek istiyoruz. Kalitemizi sahaya yansıtabilirsek puan ya da puanlarla dönebileceğimize inanıyorum" dedi.
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligin 15. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçını kazanarak galibiyet özlemlerine nokta koymak istediklerini söyledi. Ligde son oynadıkları Sivasspor müsabakasında kendilerine yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Ravcı, "Geçen hafta maalesef sahada istediklerimizi yapamadık. Özellikle ilk yarıda maçta dengeyi sağlayabilir, hatta öne de geçebilirdik. Bazı futbolcularımızda performans düşüklüğü var. Beklentilerimizin oldukça altındalar. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Sivas maçını unutmak zorundayız. O maç geride kaldı. Şimdi yeni bir hafta bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.
"KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITIRSAK PUAN YA DA PUANLARLA DÖNERİZ"
Ravcı, sarı-kırmızılı takımdaki tek eksik oyuncunun sakatlığından dolayı Eren Tozlu olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağımız maçın hazırlıklarına bugün itibariyle başladık. Takımda dizinde sakatlığı bulunan Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor. Üzerimizde bir şansızlık var. 5 haftadır kazanamıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet özlemimize son vermek istiyoruz. Onlar da yükseliş içerisindeler. Ancak biz kendi kalitemizi sahaya yansıtabilirsek oradan puan ya da puanlarla dönebileceğimize inanıyorum. Sivas maçından gerekli dersleri çıkarıp, Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız."

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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