Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor geçen sezon yaşadığı başarısıyı tekrarlamak istiyor - Spor

Yeni Malatyaspor geçen sezon yaşadığı başarısıyı tekrarlamak istiyor

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, bu sezon Süper Lig'deki hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar istikrarlı bir gidişatımız söz konusu. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Avrupa Ligi'ne katılmak" dedi.

18.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:49Yeni Malatyaspor geçen sezon yaşadığı başarısıyı tekrarlamak istiyor
Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, bu sezon Süper Lig'deki hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar istikrarlı bir gidişatımız söz konusu. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Ligi'ne katılmak" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasındaki galibiyeti ve bu sezonki hedefleriyle ilgili basın mensuplarına konuşan Yalçınkaya, ilk yarının kalan son 2 maçını da kazanmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta Beşiktaş karşısında oldukça önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Yalçınkaya, "Ligde son 5 haftada yaşadığımız bazı şansızlıklar ve hakem kaynaklı hatalardan dolayı bir galibiyet özlemimiz vardı. Aslında bakıldığında bu 5 haftalık süreçte de kaliteli bir futbol ortaya koyduk. Bu oyunumuzun karşılığını Beşiktaş maçında aldık ve son 6 maçta puan kaybetmeyen Beşiktaş'ı sahasında mağlup ettik. Bu galibiyet bizi her anlamda toparlayan bir galibiyet oldu. Başta hocamız olmak üzere, futbolcularımızı ve kulüp profesyonellerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Hedefimiz kalan 2 maçı da kazanarak ilk yarıyı 29 puanda kapatabilmek"

Yalçınkaya, bu sezonki hedeflerinin geçen sezonki başarılarını tekrarlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu ana kadar istikrarlı bir gidişatımız söz konusu. Hedefimiz geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayarak Avrupa Ligi'ne katılmak. Bunu başarabilecek kaliteye sahibiz. Ligin ilk yarısında artık son 2 maç kaldı. Hedefimiz bu 2 maçı da kazanarak ilk yarıyı 29 puanda kapatabilmek. Devre arasında da takıma takviye yapılması gerekiyorsa oturur, yönetimle buna karar verir ve gerekeni yaparız." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:37 Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi Türkiye'ye ilki yaşatmak - Spor
11:34 Arkasspor tur için sahada - Spor
11:34 Denizlispor'da prim dopingi - Spor
11:33 MHK Kış Semineri ve FIFA kokart töreni 5-9 Ocak'ta Antalya'da yapılacak - Spor
11:29 Başarılı sporculardan Kaymakam Özkan'a ziyaret - Spor
10:06 Tartışmaların odağındaki Gökhan'ın 2015'teki fotoğrafı olay oldu - Spor
09:07 Gündemi karıştıran iddia: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı? - Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Spor
23:37 Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum - Spor
18.12.2019 11:41:05