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Yeni Malatyaspor geçen sezonları arattı

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 26 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.

16.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:50
Yeni Malatyaspor geçen sezonları arattı
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 26 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.

Ligde oynanan son 11 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 25. hafta sonunda 37 puanla 5. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 26. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki ilk yılında 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 25. hafta itibariyle ise 34 puanla 10. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig'deki ikinci sezonuna güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 26. hafta sonunda topladığı 34 puanla 10. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 43 puanla 10. sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ise 26. hafta sonunda topladığı 25 puanla 15. basamakta yer aldı.

Malatya temsilcisi Süper Lig'in kalan haftalarında ise Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor
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