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Yeni Malatyaspor geçmişi arıyor

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 23 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.

25.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:07Yeni Malatyaspor geçmişi arıyor
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 23 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koydu.

Ligde 7 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 24 puanla 12. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 23. hafta sonunda 34 puanla 5. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 23. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki ilk yılında (2017-2018) sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 23. hafta itibariyle ise 31 puanla 9. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig'deki ikinci sezonuna (2018-2019) güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa Kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 23. hafta sonunda topladığı 34 puanla 5. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 47 puanla 5. sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ise (2019-2020) 23. hafta sonunda topladığı 24 puanla 12. basamakta yer aldı.

Malatya temsilcisi Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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