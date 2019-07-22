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Yeni Malatyaspor, Ghaylen Chaaleli'yi transfer etti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'yi kadrosuna kattı.

22.07.2019 16:12 Yeni Malatyaspor, Ghaylen Chaaleli
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'yi kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, Tunus Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz merkez orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Tunus, Spor

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