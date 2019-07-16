16.07.2019 23:30
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Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Töre ile anlaştığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan ve uzun süreli yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Gökhan Töre artık Yeni Malatyaspor'un başarısı için ter dökecek.

BİLİÇ DÖNEMİNİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ OLMUŞTU

Beşiktaş ile sözleşme imzaladığından itibaren inişili çıkışlı bir performansa imza atan Gökhan Töre, özellikle Bilic döneminin vazgeçilmezi olmuştu. Hatta Bilic tecrübeli futbolcuyu West Ham'a transfer ettirmiş ve İngiltere'de forma giyme şansı vermişti.

Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor

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