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Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün prensipte anlaşma sağladığı Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

03.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:01

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, Karaman'ın kulüp başkanı Adil Gevrek ile el sıkıştığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmış olup, imza töreni yarın saat 11.00'de Malatya'da yapılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (9)
90A KUSURSUZ GÖNDERMİŞ:4 haftaya şutingen strase
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SPORSEVER:Kayseride ne yaptı ki, Malatyaspora faydalı olsun, sorun ilkyarıda alınan 24 puana güvenip nasılsa ligde kalırım düşüncesiyle elindeki kaliteli futbolcuları çıkarıp. onların yerini dolduramayan Malatyasporun yöneticilerinde, mevcut kadroyla bu takımın ligde kalması imkansız, umarım başarırlar.
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RECAİ:vah malatya vah
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ARI:Hikmet Karaman Kayserispor''u küme düşürdü sıra Malatyaspor''da.
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BRO:Malatyaspor bu kararlarla küme düşeceğe benziyor. Kulüp başkanı takımda oyuncu bırakmamış hepsini satış. Taraftar yönetimin istifasında ısrarcı.
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ADINIZI YAZIN:Malatyaspor''a katkı sağlayacağını düşünüyorum bence doğru tercih
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İBRAHİM TERCAN:bence yanlış adam rahat takım hocası
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VAY BE:hikmet karaman da tıpkı yılmaz vural gibi hep düşen takımların umudu oldu. ne hikmet se.
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BUNDAN OLMAZZ:aha bura yazın
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3.03.2020 15:39:37