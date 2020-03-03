Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, Karaman'ın kulüp başkanı Adil Gevrek ile el sıkıştığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmış olup, imza töreni yarın saat 11.00'de Malatya'da yapılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.