Yeni Malatyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor 'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor'un golünü 45+4. dakikada penaltıdan Riad Bajic kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un golünü ise 80. dakikada Murat Yıldırım attı.

KONYASPOR HAFTAYA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Malatyaspor'da 45. dakikada Issam Chebake, Konyaspor'da da 89. dakikada Serkan Kırıntılı kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor karşılaşmasını Çarşamba günü kendi evinde oynayacak. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.