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Yeni Malatyaspor kadrosunu takviye edecek

Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi halinde kadrosuna 2 yabancı oyuncu dahil edecek.

13.01.2020 08:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:04Yeni Malatyaspor kadrosunu takviye edecek
Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin 'a transferi halinde kadrosuna 2 yabancı oyuncu dahil edecek.

Transfer görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Sportif Direktör Ali Ravcı, orta saha ve stoper bölgesi için görüştükleri isimler olduğunu söyledi.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya 'te sürdüren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin Beşiktaş'a transferinin olasılığını düşünürek, boşalan orta saha bölgesine ve savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.

Malatya temsilcisi Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncu istediği 2 bölge için görüşmelerini yoğunlaştırırken, görüşülen isimlerle anlaşılma aşamasına gelindiği belirtildi.

Sportif Direktör Ali Ravcı, görüştüğümüz futbolcularla büyük ölçüde mutabık kaldık diyen Ravcı, "Transferde belirlediğimiz isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Defansa ve orta sahaya transfer yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 1 oyuncu transfer etme düşüncesindeyiz. Listemizde bulunan isimler zaten uzun süredir gündemimizde idi. Bu oyuncularla bir noktaya geldik. Anlaşırsak gerçekten kaliteli isimleri takımımıza kazandırmış oluruz. İnşallah en kısa sürede transferi halledeceğiz. Kadromuz iyi fakat daha alternatifli hale getirme çabasındayız" dedi.

Ravcı, Sivassspor ile oynayacakları kupa maçına da değinerek ikinci yarıya Sivasspor galibiyetiyle moralli başlamak istediklerini söyledi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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