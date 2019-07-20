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Yeni Malatyaspor, kamp çalışmasını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.

20.07.2019 13:34 Yeni Malatyaspor, kamp çalışmasını tamamladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sonlandırdı.
Malatya'da 25 Haziran'da toplanan sarı-siyahlılar, Bolu ve Düzce'deki hazırlık kamplarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 22 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.
Ayrıca kampa geç katılan ve idman eksiği bulunan Gökhan Töre, Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina, kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Düzce, Spor

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