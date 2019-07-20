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Yeni Malatyaspor kamp çalışmasını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.

20.07.2019 15:19 Yeni Malatyaspor kamp çalışmasını tamamladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon için başlatılan kamp çalışması sona erdi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sonlandırdı. Malatya'da 25 Haziran'da toplanan sarı-siyahlılar, Bolu ve Düzce'deki hazırlık kamplarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 22 Temmuz'da Malatya'da toplanacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.
Ayrıca, kampa geç katılan ve idman eksiği bulunan Gökhan Töre, Guilherme Costa, Teenage Hadebe ve Arturo Mina, kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.


Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, Düzce, Spor

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