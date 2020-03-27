Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yeni Malatyaspor kaptanı süreci yorumladı

Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Murat Yıldırım yaptığı açıklamada, "Şuan hepimiz çalışıyoruz.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Yeni Malatyaspor kaptanı süreci yorumladı
Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Murat Yıldırım yaptığı açıklamada, "Şuan hepimiz çalışıyoruz. Tabi bu işin küçük bir parçası. Tekrar başlanırsa nasıl olacak şuan muamma. İşin bir de hazırlık ve psikolojik bölümü var" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, bu süreci hep birlikte atlatacaklarına inandığını belirtti.

Hayatta hiç bir şeyin önceden tahmin edilemeyeceğini belirten Murat, "Daha bir kaç gün öncesine kadar ne planlarımız, ne fikirlerimiz, ne beklentilerimiz vardı hayata dair. Fakat şimdi dünya olarak bir acil durumla karşı karşıyayız. Elbette ki kaybı ancak Allah bilir. Nereden bilebilirsin ki böyle bir şey yaşanacağını. Tabi bizim işimiz futbol, ancak şimdi futbol konuşacak bir süreç değil. Lig oynanır mı, ertelenir mi açıkçası kimsenin umurunda olduğunu sanmıyorum. Umurunda olanları da anlamakta zorlanıyorum. Herkesin aklında sağlığı, ailesi ve ülkesi olmalı diye düşünüyorum. Öncelikle şu süreci bir atlatalım gerisi kolay. Elbette ki biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakalım zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Türkiye sayılı ülkeler arasında"

Ülkesinin bu süreçte insan odaklı, güzel işlere imza attığını da belirten Murat, "Türkiye'nin gerçekten sayılı ülkeler arasında yer aldığına inanıyorum. Tıp anlamında bakıldığı zaman ben Türkiye'nin gerçekten sayılı ülkeler arasında yer aldığına inanıyorum. Bizim ülkemizde olan doktorlar, hastaneler birçok ülkenin önünde. Sağlık sistemimiz iyi durumda ve iyi gidiyor. İnşallah en az hasarla bu süreci atlatırız. Uyarılara dikkat etmeliyiz. Bir süre daha evimizde kalarak, ailemizle bu süreci birlikte atlama şuuru ortaya koymalıyız" diye konuştu.

Murat bireysel antrenmanlarının da devam ettiğini kaydederek şunları söyledi: "

"Takım halinde yapılmayan antrenman sizi ne kadar hazır tutar düşünmek lazım. Kulüpten ayrılmadan önce bir toplantı yaparak kulüple ve evde bireysel idman programlarımız dağıtıldı. Şuan hepimiz çalışıyoruz. Tabi bu işin küçük bir parçası. Tekrar başlanırsa nasıl olacak şuan muamma. İşin hazırlık ve psikolojik bölümü var. Bana göre şuan söylenmesi gereken tek şey 'Allah ülkemizi ve dünyamızı felaketlerden korusun' olmalı" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Yeni Malatyaspor kaptanı süreci yorumladı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı Spor
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı
G.Saray’da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Fatih Terim’in son durumuyla ilgili, kızı Buse’den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim’in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp’tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig’in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu
Ronaldinho’ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi Spor
Ronaldinho'ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi
F.Bahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA’dan kötü haber Spor
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA'dan kötü haber

Son Dakika Spor Haberleri

14:01: Kayserispor için geçmiş olsun mesajları - Spor 14:00: Çan Belediyesi evde egzersiz programı yaptı - Spor 13:59: Oumar Niasse, corona virüs uyarılarını dinlemedi! Skandal karar... - Spor 13:59: Akhisarspor'da İzlandalı Bjanarson takımın vazgeçilmezi oldu! - Spor 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:52: MKE Ankaragücü'nden Yusuf Günay'a ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı - Spor 12:17: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı - Spor 12:08: Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor - Spor 12:04: Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı - Spor 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:07: Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi - Spor 10:09: Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek - Spor