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Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u 4-0 yendi

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

27.10.2019 16:19Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u 4-0 yendi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u evinde ağırladı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri mücadeleyi 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Donald, 77. dakikada penaltıdan Adis Jahovic, 86. dakikada Bifouma ve 90. dakikada Silvio Lung kendi kalesine attı.

MALATYA HAFTAYA KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Malatyaspor üst üste 3. galibiyetini elde etti.Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmandaKasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

"RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ"

Maç sonunda konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Teknik direktör olarak bir takım bizi istiyor, biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı, yok mu, ekonomisi nedir. En çok devreye girenler de dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk, başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri'de yönetici arkadaşlarla konuşup radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız" dedi.


Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Malatyaspor, Spor

YORUMLAR (3)
BERSAN:Samet Aybaba hakkında en güzel tespiti rahmetli İlhan CAVCAV yapmıştı. '' ortda sıöan oynatmakla teknik direktör olunmaz'' demişti. Doğrudur.
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SERTAN 32:not alın =samet aybaba nın calıstırdıgı tum takımlar düşmenin 1 numaralı adayıdır. . sezon sonunu görmez . yıllardır nasıl bu capsıza iş verıyorlar anlamadım gıttı !!
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BİGALI BEŞİKTAŞLI:Beşiktaşımızın emektar kaptanı Samet Aybaba ve beraber aynı takımda futbol oynadıkları futbolcu kardeşi Sergen Yalçın ''''la bu sefer rakip takımların teknik direktörleri olarak karşı karşıya gelmeleri benim bir Beşiktaş taraftarı olarak çok duygulandığımı ve onur duyduğumu belirtmek isterim ;Her ikinizede başarılı bir sezon geçirmeniz dilegiyle. . .
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