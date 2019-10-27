Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u 4-0 yendi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u evinde ağırladı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri mücadeleyi 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Donald, 77. dakikada penaltıdan Adis Jahovic, 86. dakikada Bifouma ve 90. dakikada Silvio Lung kendi kalesine attı.

MALATYA HAFTAYA KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Malatyaspor üst üste 3. galibiyetini elde etti.Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmandaKasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

"RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ"

Maç sonunda konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Teknik direktör olarak bir takım bizi istiyor, biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı, yok mu, ekonomisi nedir. En çok devreye girenler de dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk, başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri'de yönetici arkadaşlarla konuşup radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız" dedi.