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Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'e güveniyor

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş'e güvendiklerini belirterek, "Kemal hocamız kalitesini ispatlamış, kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir teknik adamdır.

24.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:36Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'e güveniyor
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş'e güvendiklerini belirterek, "Kemal hocamız kalitesini ispatlamış, kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir teknik adamdır. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımdaki son durum ve transferlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüp olarak her zaman başarıyı hedeflediklerini belirten Çelikel, "Bu süreçte bir teknik adam değişikliği kaçınılmaz olmuştu, yönetimimiz de gerekeni en iyi şekilde yaptı. Yeni teknik direktörümüz camiamıza hayırlı olsun. Kemal hocamız kendisini ispatlamış, kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir teknik adamdır. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah camia olarak her zaman olduğu gibi takımımızın ve hocamızın arkasında durursak başarı kaçınılmaz olur. Tekrardan hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Transferde imzalar olacak"

Transferde Remi Walter'dan başka isimlere de imza attıracaklarını dile getiren Hakkı Çelikel, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim olarak titiz davranarak, daha önce ortaya koyduğumuz başarılı transfer politikalarına bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Daha önce de söyledik. Defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız kulübümüze uzun yıllar fayda sağlayacak isimleri kadromuza katmak" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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