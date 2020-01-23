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Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

23.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:29

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik direktörle irtibat kuran ve Tolunay Kafkas ile el sıkışma noktasına gelen Yeni Malatyaspor, dün yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmamış ve rotayı Kemal Özdeş'e çevirmişti.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara "evet" dedi ve resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile yoluna devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas, Sergen Yalçın, Spor

Kaynak: İHA


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