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Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile anlaştı.

23.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:15Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile anlaştı.
Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik direktörle irtibat kuran ve Tolunay Kafkas ile el sıkışma noktasına gelen Yeni Malatyaspor, dün yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmamış ve rotayı Kemal Özdeş'e çevirmişti. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara "evet" dedi ve resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile yoluna devam edecek.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas, Sergen Yalçın, Güncel

Kaynak: İHA

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