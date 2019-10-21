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Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti!

Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Guilherme ve Robin Yalçın kaydetti.

21.10.2019 22:15

Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Yeni Malatyaspor, Konyaspor'a konuk oldu. Mücadele, sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Guilherme ve 52. dakikada Robin Yalçın kaydetti. Konyaspor'da Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

YENİ MALATYASPOR HAFTAYI 5. SIRADA KAPATTI

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor puanını 13'e yükselterek, 5. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 12 puanda kalarak 8. sıraya düştü. Konyaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'u sahasında konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti!

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Konyaspor, Spor

YORUMLAR (3)
M4:Haberler.com modorotorlerini tebrik ederim diger sitelerde konyaspor malatya engeline takıldı gibi saçma sapan başlıklar okudum deplasmanda 2_0 gibi bu skora bu baslik yakışır
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ES ES:Fb bumu beğendi. Serkan tesadüfen kırmızı gördü:)))
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TÜRK KÜRT KARDEŞTİR:Yemişler etli ekmeği koşamıyorlar. Allahın bıngıldakları kim dedi size Jahovic''le Fofana''yı ve de Sergen Yalçın''ı atın diye?
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