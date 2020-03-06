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Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

06.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:06Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u ağırlayacak
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding 'u konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, İttifak Holding Konyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe ve Arturo Mina, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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6.03.2020 11:13:53