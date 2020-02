Yeni Malatyaspor Kulübü 2. Başkanı Pilten: "Umarım hakemlerimiz kendilerine çekidüzen verirler"

Yeni Malatyaspor Kulübü 2. Başkanı Selim Pilten, hakemlerin son haftalarda kötü yönetim gösterdiğini belirterek, "Sadece Malatyaspor'un adına değil, ne yazık ki maçların büyük kısmında hatalar oluyor. Biz iyi niyetle, yine art niyet olmadığını düşünüyoruz. İnşallah bir an önce hakemlerimiz de kendilerine bu bağlamda çekidüzen verirler" dedi.Pilten, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi. Takımda bir adaptasyon süreci yaşandığına dikkat çeken Pilten, "Ligin ikinci devresinde hoca değişikliği, futbolcu değişikliği sürecimiz oldu. Yeni alınan isimler oldu. Bir adaptasyon süresi yaşanıyor. Galatasaray karşısında Yeni Malatyaspor oynaması gerektiği gibi oynadı. Takdirini taraftarımıza bıraktığımız hatalar neticesinde istemediğimiz bir mağlubiyet ile ayrılmak zorunda kaldık. Ama oyunun geneline baktığımızda kesinlikle kazanmayı hak eden taraf Yeni Malatyaspor'du. Bu da durağanlıkta giden takımımızın ivmelendiğini gösterdi. Tabi bizim için en önemli olay önümüzdeki Antalya maçı şu an için. Antalya maçında gerçek Yeni Malatyaspor taraftarımızın tribünlerde yerini alıp 90 dakika boyunca 12. adam olarak takımlarını desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu."İnşallah bir an önce hakemlerimiz kendilerine çekidüzen verirler"Galatasaray maçında haklarının yendiğini savunan Pilten, "Çok net bir penaltıydı. Kesinlikle hakkımız yenildi. Avrupa'da da dünyada da bunun örnekleri var. VAR uygulaması başladıktan sonra hakemlerin bu penaltıları devre arasında bile takımları sahaya çıkarıp penaltıyı attırdığı örnekler de bütün ulusal basında yer aldı. Tabi bu sadece Malatyaspor'un adına değil, ne yazık ki maçların büyük kısmında bu tarz hatalar oluyor. Biz iyi niyet ile yine art niyet olmadığını düşünüyoruz. İnşallah bir an önce hakemlerimiz de kendilerine bu bağlamda çekidüzen verirler. Daha objektif, daha adil maç yönetirler. Bir daha böyle bir şey yaşamayız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı."Tribünleri doldurup takımımızı desteklemelerini istiyoruz"Bu hafta oynayacakları Antalyaspor müsabakasını da değerlendiren Pilten, şunları söyledi:"Antalyaspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Galatasaray'la bir kırılma noktası yaşandı, güzel bir top oynandı. Takım ruhu sahaya yansıdı. Antalya maçında da taraftarımızdan 90 dakika boyunca tribünleri doldurup takımımızı desteklemelerini istiyoruz." - MALATYA