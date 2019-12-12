Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor Kulübü, kantin projesinin amacını anlattı - Spor

Yeni Malatyaspor Kulübü, kantin projesinin amacını anlattı

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, maçlarını oynadıkları stadyum önündeki yiyecek satıcılarına daha iyi koşullar sağlamak için kantin projesini hayata geçireceklerini söyledi.

12.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:20Yeni Malatyaspor Kulübü, kantin projesinin amacını anlattı
Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, maçlarını oynadıkları stadyum önündeki yiyecek satıcılarına daha iyi koşullar sağlamak için kantin projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, stadın önüne yapılacak kantin projesinin amacını anlattı. Yalçınkaya, proje sayesinde yiyecek satıcılarının daha iyi koşullarda işlerini yapacaklarını belirterek, "Yeni Malatyaspor yönetimi olarak bugüne kadar attığımız her adımda kulübümüzün ve Malatya'mızın menfaatini ön planda tuttuk. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz kantin projesiyle stadyum önünde yiyecek satışı yapan emekçilerimize daha iyi koşullar sunmak istiyoruz. Ayrıca bu projeyle, alışveriş yapan kişilerin hijyenik bir ortamda yiyeceklerini yemelerini amaçlıyoruz. Bizim kimsenin ekmeğiyle oynama ya da kimsenin kazandığında gözü olma gibi bir durumumuz olamaz. Buradaki tek gayemiz şartları iyileştirmek ve daha modern bir ortamda hijyenik gıdalar sunabilmek. Lütfen maç günlerinde bu bölgeye şöyle tepeden bir bakın. Çok sağlıksız ve keşmekeş bir görüntü oluşuyor. Biz bu kantin projesini hayata geçirerek yine burada iş yapan esnafımıza kiralayacağız. Burası Yeni Malatyaspor Kulübü'ne ait bir alandır. Kimse kusura bakmasın ama biz kulübümüzün haklarını korumak mecburiyetindeyiz. Pazar yerlerinde bile kurulan tahta tezgahın bir bedeli vardır. Hem bu proje öyle esnafımızı mağdur edecek bir proje değil. Tahminimizce 200-250 hemşerimiz bu projeyle evine ekmek götürecektir" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:08 Simon Kjaer için Atalanta'dan flaş açıklama! - Spor
19:03 Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek - Spor
18:44 Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Spor
18:30 Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Spor
18:29 UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası - Spor
17:59 PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası - Spor
17:51 Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti! - Spor
17:30 Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori - Spor
16:24 UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek - Spor
16:03 Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı - Spor
12.12.2019 19:15:23