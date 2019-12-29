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Yeni Malatyaspor Kulübünden "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan "Türkiye'nin Otomobili"nden 15 adet sipariş verme kararı aldı.

29.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:06 Yeni Malatyaspor Kulübünden
Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan "Türkiye'nin Otomobili"nden 15 adet sipariş verme kararı aldı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

Yeni Malatyaspor, Türkiye, TOGG, Güncel

Kaynak: AA

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