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Yeni Malatyaspor lige yöneldi

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Kupada son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz final oynamak.

19.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:58Yeni Malatyaspor lige yöneldi
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Kupada son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz final oynamak. Önümüzde zorlu bir lig maçı var. Ç. şiddetle puana ihtiyacı olan bir takım. Sahamızda zorluk derecesi yüksek bir maç bizleri bekliyor" dedi.

Malatya temsilcisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmanın mutluluğu yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın Sportif direktörü Ali Ravcı, hedeflerinin final olduğunu söyledi.

5.Tur'da zorlu bir rakibi elediklerini belirten Ravcı, "Kupada geçen yıl oynadığımız yarı finalin bu sezon üzerine çıkıp final oynamayı hedefliyoruz. Bu anlamda 5.Tur'daki maçımız oldukça önemliydi. İlk maçın avantajının bize ikinci maçta yetmeyeceği bir gerçekti. Bu gerçeği hep aklımızda tuttuk. Nitekim maç bir ara 2-0'lık skora gelince hepimizde bir şok hali oluşmadı değil. Ama kaliteli ayaklarımızın kilidi açacağına dair olan inancımızı sonuna kadar koruduk. Maçı kazanarak son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz. Umarım son 16'da iyi bir kura çekeriz" dedi.

"Zorluk derecesi yüksek bir maç bizleri bekliyor"

Ravcı, kupayı geride bıraktıklarını ve önlerindeki lig maçına konsantre olduklarını da belirterek şunları söyledi:

"Kupa serüvenimize şimdilik nokta koyuyoruz. Önümüzde zorlu bir lig maçı var. Ç.Rizespor şiddetle puana ihtiyacı olan bir takım. Dolayısıyla sahamızda zorluk derecesi yüksek bir maç bizleri bekliyor. Bu maçı da kazanarak, ilk yarı için belirlediğimiz 29 puan hedefine ulaşmak istiyoruz. Taraftarlarımızı bu maçta yanımızda görmek istiyoruz." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Rizespor, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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