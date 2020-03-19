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Yeni Malatyaspor, mağazalarını kapatıyor

Yeni Malatyaspor kulübü, etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle resmi ürün satış mağazalarını geçici süreyle durdurduğunu açıkladı.

19.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:44
Yeni Malatyaspor, mağazalarını kapatıyor
Yeni Malatyaspor kulübü, etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle resmi ürün satış mağazalarını geçici süreyle durdurduğunu açıkladı.

Kulüp'ten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı korona virüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, insan sağlığını ön planda tutarak, resmi ürün satış mağazalarımızın hizmetini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yeni Malatyaspor Kulübü" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Spor

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