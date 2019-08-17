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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

17.08.2019 12:17 Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de ilk maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak.
Yeni Malatyaspor takımı, Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam saatlerinde Medipol Başakşehir maçı öncesi son antrenmanını yapıp yarınki karşılaşmayı bekleyecek.
Öte yandan, sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek.

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Malatya, Spor

Kaynak: AA

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