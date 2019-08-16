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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16.08.2019 21:59 Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden sarı-siyahlı ekibin, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladığı belirtildi.
Futbolcuların, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştığı aktarıldı.
Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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