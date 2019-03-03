Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir Maçında Tartışmalı Penaltı Kararı

Süper Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 44. dakikada penaltıdan 1-0 öne geçti ancak penaltı kararı tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın 43. dakikasında Arda Turan, ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.

VAR'DAN İZLEMEDİ, TEPKİ ÇEKTİ

Yeni Malatyaspor futbolcuları, yoğun bir şekilde itiraz ederken Aydınus, VAR hakemleri ile görüştü ve kararını değiştirmedi. Fırat Aydınus'un pozisyonu VAR monitörlerinden izlememesi de dikkat çekti.Sosyal medyada Başakşehir'in kazandığı penaltı pozisyonu yoğun şekilde tartışılırken Fırat Aydınus, VAR'a gitmediği için eleştirildi.

(Sporx)