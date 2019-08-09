Yeni Malatyaspor, Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 3-1 mağlup oldu.

SOUMAH'IN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki FK Partizan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 4'üncü dakikada Sadiq Umar, 67'nci dakikada Takuma Asano ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Soumah kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 83'üncü dakikada Chebake'den geldi.

RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK

Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar tur umutlarını Malatya'ya bırakmış oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak.