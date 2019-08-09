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Yeni Malatyaspor, Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

09.08.2019 00:07
Yeni Malatyaspor, Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 3-1 mağlup oldu.

SOUMAH'IN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki FK Partizan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 4'üncü dakikada Sadiq Umar, 67'nci dakikada Takuma Asano ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Soumah kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 83'üncü dakikada Chebake'den geldi.

RÖVANŞ PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK

Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar tur umutlarını Malatya'ya bırakmış oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak.


Yeni Malatyaspor, Partizan, Avrupa, Spor

YORUMLAR (1)
MEMLEKETİM: Turumu birakti yoksa elendimi. Bu nasil takim oyunu karsi takimin her atagi gol posizyonu.
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