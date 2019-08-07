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Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda oynayacağı Partizan maçının hazırlıklarını tamamladı.

07.08.2019 23:15
Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda oynayacağı Partizan maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışan sarı-siyahlı takım, son antrenmanını maçın oynanacağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda gerçekleştirdi.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.
Çalışmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışan takımda herhangi bir eksik bulunmadığı öğrenildi.
Partizan ile Yeni Malatyaspor arasındaki ilk maç, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Rövanş ise 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak.

Yeni Malatyaspor, Partizan, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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